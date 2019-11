Camila Pitanga estaria vivendo romance com uma mulher pela primeira vez

11/11/2019 | 09:11



Camila Pitanga não está mais solteira! Segundo o jornal Extra, a atriz estaria namorando uma mulher pela primeira vez e a novidade já foi revelada aos amigos mais próximos da atriz. Uma amiga, aliás, teria contado à publicação que a atriz global estaria bastante feliz no novo relacionamento, no entanto, tem preferido não expor a relação publicamente por enquanto.

- Camila sempre foi muito reservada e agora não é diferente. Ela está muito feliz, contou a informante.

O último relacionamento de Camila havia sido com o músico Rafael Rocha. Eles terminaram o namoro em janeiro deste ano, depois de cinco meses juntos. A atriz também já se relacionou com Igor Angelkorte e também foi casada com Cláudio Amaral Peixoto, pai de sua filha, Antônia.