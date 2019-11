O ano em que o futebol chegou aos JAI

Ademir Médici

Do Diário do Grande ABC



11/11/2019 | 07:10



Nesta segunda-feira começam os Jogos Abertos do Interior, 83ª edição, em Marília, com a presença do Grande ABC. Oficialmente, são os JAI “Baby Barioni”, em homenagem ao criador dos Jogos. E quantos valores têm participado da competição nestas décadas todas.

Há particularidades interessantes. Uma delas vai narrada hoje por Chiquinho ou Chicão, titular da equipe de Santo André campeã no primeiro torneio de futebol disputado nos Jogos.

Aquele chute do Delém

Texto: Francisco Lasso de la Vega Filho (Chiquinho)

Em outubro de 1970 foi disputada pela primeira vez a modalidade futebol nos Jogos Abertos do Interior. Foi em Bauru e Santo André sagrou-se campeão invicto e sem tomar gol.

A final foi num domingo à tarde, 24 de outubro de 1970, último dia dos Jogos, no campo antigo do Noroeste, entre Santo André e Santos, que veio representado pelos aspirantes do Santos FC, comandados pelo famoso ponta-esquerda Pepe.

Ganhamos por 1 a 0, gol marcado pelo quarto-zagueiro Delém, do EC Camilópolis, na cobrança de uma falta.

Com este resultado, a cidade de Santo André sagrou-se campeã geral dos Jogos Abertos, dividindo o título com a cidade sede, Bauru.

A CAMPANHA

Na primeira fase, pela Chave B, duas vitórias andreenses (2 a 0 sobre Mirandópolis e 1 a 0 sobre Araçatuba), e um empate sem gols com Santos.

Mais três jogos: 2 a 0 sobre Jacareí, 4 a 0 sobre Presidente Prudente e a final com Santos, num novo cruzamento entre as duas cidades.

José Vicente Guerra foi o chefe da delegação andreense; Roberto Bonora (Pica-Pau), o técnico; Roberto Simionato, o preparador físico.

Jogadores: os craques da foto e mais: Tulica (Náutico), Davilson (Torino) e Celso Cachimbo (Corinthians). Gols: João Carlos (três), Cabeção (três), Chicão (dois), Celso e Delém.

Diário há 30 anos

Sábado, 11 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7220

São Bernardo – Os 8.500 servidores públicos municipais aceitaram a proposta do prefeito Mauricio Soares e encerraram a greve após três dias: reposição salarial de 24,43%.

Carros – Volta o ágio na compra de carros novos. Revendedoras estão sem carros às vésperas de um novo aumento.

SOS Bairros – Escola Municipal da Vila Sá, em Santo André, invadida por cavalos e vacas.

Polícia – Diadema tem 12 homicídios em dez dias.

Santo do dia

- Martinho de Tours (Panônia, hoje Hungria, 316 – Candes, França, 397). Missionário e bispo de Tours. Tornou-se o primeiro santo não mártir a receber culto oficial da Igreja e também um dos santos mais populares da Europa medieval.

Em 11 de novembro de...

1909 – Lei municipal institui um tipo uniforme para os passeios públicos do Grande ABC, então município de São Bernardo.

1959 – News Seller (hoje Diário do Grande ABC) homenageia os campeões locais nos Jogos Abertos do Interior daquele ano, disputados em Santo André.

Local: Restaurante Senador.

Destaques: o vôlei masculino, a equipe feminina de saltos ornamentais, o campeão da prova de resistência em ciclismo, o recordista do arremesso do disco, a campeã da prova de salto em altura, todos de Santo André; mais a equipe de bochas de São Caetano.

Presenças: Nestor Pacheco, presidente da CCO (Comissão Central Organizadora dos Jogos), Oscar Garbelotto (presidente da Comissão Municipal de Esportes de São Caetano), Mario Henry (presidente do Ocara), Milton Guidetti (da Rádio Independência), Octavio de Oliveira (da Rádio ABC), Carlito Cerchiari (vereador eleito) e Paulo M. Kogaya (da equipe de fotógrafos do News Seller).

Cinematográfica Indiana filmou a festa para produzir o documentário Atualidades ABC.