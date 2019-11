Oficina ensina idosos a usarem smartphones

Yasmin Assagra



11/11/2019



Mexer em smartphones, tablets ou computadores é tarefa simples para muita gente. No entanto, a tecnologia costuma assustar os idosos. Para mudar essa realidade, grupo de 25 moradores de Diadema com mais de 60 anos participa de oficina que promete auxiliá-los em tarefas básicas no celular, como tirar fotos, conversar por meio de aplicativos e até mesmo solicitar um veículo por meio de aplicativo de transporte individual.

A aposentada Maria Tereza de Souza, 74 anos, revela que foi convidada pela amiga para participar da oficina. “Estou adorando. Moro sozinha, então preciso aprender a mexer no celular”, observa ela, que antes “só sabia ligar e desligar o aparelho”. “Hoje já sei tirar fotos e conectar o wi-fi”, comemora.

Também aposentada, Noêmia Binato, 74, diz que conseguiu aprender o que antes “parecia impossível”. “(O uso) ficou mais fácil com o auxílio dos professores. A cada dia estou aprendendo um pouco mais”, revela.

As oficinas de inclusão digital com smartphones para idosos são oferecidas pela Secretaria de Assistência e Cidadania, por meio do CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade).

A ideia do projeto começou em setembro, por iniciativa dos 25 idosos que frequentam o local. Mensalmente, eles se reúnem para discutir as próximas atividades da unidade. Muitas vezes, por morarem sozinhos e não terem netos ou filhos que os ensinem a mexer nos celulares, pediram ajuda aos profissionais do centro de convivência.

“Eles comentam que os familiares não têm paciência para ensinar, mas querem aprender a manusear o aparelho”, comenta o gerontólogo e coordenador do CCMI, Tiago Nascimento Ordonez. Ele pontua ainda que os encontros também ajudam a diminuir a solidão e a depressão. “Ressignifica a velhice, ou seja, eles deixam de lado um pouco o papel de mãe, pai e avós e buscam novos caminhos para viver a melhor idade”, considera.

Nas aulas, Ordonez aborda conteúdos de fotografia, como conectar o wi-fi, fazer ligações, acessar o WhatsApp e a internet e também como solicitar carros em aplicativos. Os encontros são realizados todas as quintas-feira, às 14h, com previsão de término em dezembro deste ano.

Os idosos que desejam frequentar as atividades do centro de convivência devem procurar qualquer Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade, responsável pela triagem.