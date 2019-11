São Caetano disputa Superliga com elenco bem modificado

Do Diário do Grande ABC



11/11/2019



Presente em todas as edições da Superliga Feminina de Vôlei, o São Cristóvão Saúde/São Caetano se prepara para a estreia na edição 2019/2020 da principal competição de clubes do País – o primeiro desafio será contra o Osasco Audax, terça-feira, às 20h, no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

Com elenco modificado em relação a última temporada, a equipe continua a apostar em jovens jogadoras e terá a liderança de atletas como a ponta Sonaly Cidrão, 26 anos, em sua quinta temporada no time, e a levantadora Ana Cristina, 37, que disputou a última Superliga pelo Curitiba e chegou para a sua terceira passagem por São Caetano.

Também chegaram ao time jogadoras jovens que buscam espaço no cenário nacional. A central Fernanda e a ponta Natália (que desperta atenção por seus 1,93 m), 24, atuaram por Brasília na última edição da Superliga. A oposta Domingas, a Dodo, 25, veio do Osasco. A central Gabriella, 22, disputou a última edição no vice-campeão Praia Clube, de Uberlândia. Também central, Ju Mello, 25 anos, jogou no Flamengo, vice-campeão da Superliga B na temporada passada.

Com tantas modificações, o time usou o Paulista para encaixar todas as jogadoras e dar homogeneidade ao grupo na parte física. “Temos a Ana Cristina, a Sonaly e a Domingas como mais experientes, mas também atletas que precisam ganhar vivência. A Natália teve boa experiência como titular em Brasília e busca regularidade. Jogou a Superliga, foi bem e precisa dar sequência porque ponta de 1,93 m não é toda hora que a gente acha. Precisamos encaixar e trabalhamos para melhorar fundamentos, como o saque. E temos as juvenis, que estão começando a crescer”, analisou o treinador Fernando Gomes, que disputa sua primeira Superliga no comando do time.