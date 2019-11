Dybala substitui Ronaldo, marca e garante vitória à líder Juventus sobre o Milan

10/11/2019 | 19:58



Graças a um gol marcado pelo argentino Paulo Dybala, que entrou em campo no segundo tempo no lugar do lesionado Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu o Milan por 1 a 0, neste domingo, em Turim, e reassumiu a liderança do Campeonato Italiano.

Com o triunfo no clássico, a equipe alvinegra chegou aos 32 pontos e ficou um à frente da Inter de Milão, que havia subido provisoriamente para o topo da tabela no último sábado ao derrotar o Verona por 2 a 1, também atuando em casa.

E o gol da Juventus neste domingo saiu aos 32 minutos da etapa final em uma jogada iniciada pelo brasileiro Douglas Costa, que conseguiu se livrar da marcação na defesa do Milan e acionou Dybala. Em seguida, o argentino tabelou com o seu compatriota Higuaín e finalizou forte com o pé direito para vazar a meta do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Douglas Costa, por sua vez, acabou coroando no clássico uma semana em que brilhou por duas vezes pela Juventus. Na última quarta-feira, na Rússia, o atacante foi o autor do golaço que deu o triunfo por 2 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou e assegurou a classificação da equipe por antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Assim como no clássico deste domingo, Cristiano Ronaldo também precisou ser substituído no segundo tempo do duelo com o clube russo. Desta vez, o português deixou o campo e foi diretamente para os vestiários, frustrado por não conseguir atuar no clássico, mas o seu substituto acabou sendo decisivo.

E Douglas Costa brilhou novamente ao também ser colocado em campo pelo técnico Maurizio Sarri no decorrer do segundo tempo, assim como já havia ocorrido na partida contra o Lokomotiv. Desta vez, ele substituiu Federico Bernardeschi aos 16 minutos da etapa final.

Com a derrota para a Juventus, o Milan estacionou nos 13 pontos e amarga a 14ª posição do Campeonato Italiano, no qual começa a flertar com o risco de entrar na zona de rebaixamento. Com nove pontos, a Sampdoria hoje encabeça a zona da degola, em 18º lugar. E na próxima rodada da competição, apenas no dia 23, a equipe rubro-negra terá outro clássico pela frente. Enfrentará o Napoli, em Milão. No mesmo dia, o clube de Turim vai encarar a Atalanta, em Bérgamo.