Após polêmica, Juliano Cazarré publica mais um texto nas redes sociais: - Timidez e fraqueza nunca fizeram bons homens

10/11/2019 | 18:11



Juliano Cazarré deu o que falar na última semana após rasgar o verbo em seu Instagram. A primeira postagem polêmica foi publicada no dia 2 de novembro, na qual ele ainda discutiu com quem discordasse de sua posição sobre masculinidade. Em seguida, o bafafá só foi crescendo, com outras declarações controversas, e esse domingo, dia 10, essa história ganhou mais um capítulo com um textão do ator na rede social:

Queria refletir um pouco sobre essa semana doida que passei depois que publiquei o vídeo do gorila.Depois do ataque histérico inicial da turma que disse que ia me cancelar (o velho e conhecido expediente de assassinar a reputação e jogar no esquecimento alguém que ousa discordar do politicamente correto) eu recebi milhares e milhares de mensagens de apoio, de homens (héteros e gays) e de mulheres. Não tenho como contar, mas diria que a grande maioria foi de mulheres.

Usando uma foto com o filho mais novo, ele continua a defender seu ponto:

Promotores de justiça me escreveram para dizer que a maioria dos casos que enfrentam nas varas de família tem a ver com a ausência da figura paterna, ou a presença de uma figura paterna ruim. Psicólogos me escreveram dizendo que um número enorme de mães enfrentam problemas em suas vidas pela ausência de um companheiro saudável com quem dividir a criação dos filhos e as responsabilidades da família.Quanto mais os pós-modernos empurram suas narrativas sobre masculinidade tóxica, mais tímidos e fracos os homens se tornam. Timidez e fraqueza nunca fizeram bons homens. E mais as mulheres reclamam dos homens. E mais fracos nos tornamos, num círculo vicioso.

Cazarré ainda argumenta com uma teoria da conspiração:

Isso não é bom para os homens. Não é bom para as mulheres. Não é bom para a sociedade. Mas não se engane, isso é um plano que está sendo executado com sucesso. Assim que estivermos todos emasculados, vai ficar bem mais fácil implantar um projeto de dominação e poder. Nossos filhos serão criados pelo Estado e seremos todos escravos.

Mais uma vez, o ator foi criticado nos comentários:

Querido, sua narrativa é completamente equivocada. Não se ache certo porque alguém concordou com você. Homem não é aquele que exala masculinidade. Vamos falar em HUMANIDADE e não em masculinidade, que é tóxica, sim. - escreveu um seguidor, e Cazarré respondeu: Sinto muito por você. Roubaram sua mente.