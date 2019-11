Chay Suede fala de seu personagem em Amor de Mãe e da expectativa da chegada de sua filha

10/11/2019 | 18:11



Dramas envolvendo pais e filhos costumam dar boas novelas! E eles estarão no centro da narrativa de Amor de Mãe, nova novela da Globo, com estreia prevista para 25 de novembro. Dentre as várias narrativas, uma das histórias será a de Danilo, vivido por Chay Suede e Thelma, interpretada por Adriana Esteves. Protetora demais, ela sufoca o rapaz. Aos poucos, ele começará a perceber os problemas da relação. A namorada, Amanda, interpretada por Camila Márdila, vai ser peça fundamental nesse processo, de acordo com o ator, segundo a coluna da Patrícia Kogut.

- Todo mundo conhece uma mãe que superprotege o filho ou um filho que é superprotegido. De fora, é algo gritante, a gente identifica os erros de ambos. De dentro, o buraco é mais embaixo. O Danilo só conseguirá enxergar a superproteção a partir do ponto de vista de terceiros. A Amanda é quem acende a primeira fagulha de desconfiança no personagem, conta ele.

Ao comparar com sua vida pessoal, Chay conta que com sua mãe é bem diferente:

- Minha mãe me incentivou a ir para o mundo. Desde pegar ônibus sozinho pequeno até ir à padaria comprar o pão do café da tarde. Eu devia ter uns oito anos de idade. Ela sempre me estimulou a seguir a vida, mas nem por isso demonstrou menos amor. Ela tinha confiança no que estava me ensinando. Não me sufocava e achava que os ensinamentos iam reverberar atitudes positivas. E foi o que aconteceu, disse.

Chay também comentou sobre o fato de se tornar pai em breve:

- A gente é tão crítico a pais super protetores, porém, será que não vamos repetir esse comportamento quando chegar a nossa vez? Mas não reflito tanto sobre isso, vivo um dia de cada vez. Só quero transmitir o que meus pais me ensinaram. Vou amá-la muito e estar sempre ao seu lado para tudo. Não fico pensando nos erros e acertos que vou ter - explica ele, acrescentando que era uma vontade antiga ser pai. - É a realização de um sonho de uma vida inteira. Quando eu era criança, não queria ser bombeiro ou policial, mas pai. Eu brincava de ser pai com a minha prima. Acho que é instinto, não sei. Não tem explicação. Sempre tive um pai muito presente e amoroso, e acho que desejava ser como ele, conta o ator que está esperando a primeira filha, Maria, com a esposa Laura Neiva - grávida de oito meses.

No mais, ele ressalta que está tranquilo com a chegada da pequena:

- O último mês parece que passa mais devagar. Mas estamos tranquilos, curtindo cada dia. Laura está bem disposta e saudável. A gravidez toda foi um barato. A gente não passou por aperto. Deus foi bom para nós e estamos agradecendo todos os dias, sem ansiedade, contou.