Erros técnicos marcam o PopStar e Taís Araújo passa perrengue ao vivo!

10/11/2019 | 18:11



Como já dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo! Na tarde desse domingo, dia 10, mais uma fase do reality musical PopStar, da TV Globo, foi transmitida ao vivo e deu o que falar nas redes sociais. E não foi só as apresentações das celebridades no palco que chamaram a atenção, mas o principal assunto relacionado ao programa teve relação com os diversos erros técnicos durante a exibição.

Durante a apresentação do ator George Sauma, o áudio estava prejudicado, quando Taís Araújo, apresentadora da atração, entrou no palco interrompendo a performance. Ela disse então que por problemas técnicos, George iria retomar após os comerciais. Porém, o programa continuou sendo exibido, com ambos dançando no palco. A apresentadora então recebeu a informação no ponto eletrônico que Sauma já poderia se apresentar. Visivelmente confusa e até aparentemente brava com a produção, Taís anunciou:

- Eu quero apresentar para vocês, agora, George Sauma.

Porém, não foi dessa vez que ele se apresentou. Em outra falha, o programa foi para os comerciais, e só depois do intervalo que George finalmente conseguiu completar sua performance, cantando Flash, de Ludmilla.

E não parou por aí: mais para o fim da atração, o microfone de Taís ainda deu problema no áudio. Que confusão né?