Katie Holmes revela como impõe limites para Suri ficar nas redes sociais

10/11/2019 | 18:11



Mesmo sendo uma das principais artistas de Hollywood, Katie Holmes prova que é gente como a gente ao revelar que também passa por problemas como qualquer outra mãe ao controlar a quantidade do uso das redes sociais por sua filha, Suri, de 13 anos de idade.

- Todas as mães e pais são desafiados pela rede social e a internet. Eu acredito que, para mim, é apenas limitar a quantidade de tempo [gasto nas redes sociais] para mim mesma e para minha filha, disse a atriz em entrevista à revista Stellar.

Katie ainda falou sobre tentar ser um exemplo ao tentar propor diferentes atividades.

- É importante sair e viver e não estar sempre com seu celular, apontou.

A atriz também destacou a importância de estar mais perto da família:

- Eu me sinto muito sortuda em ter o suporte de uma grande família - e dar o suporte para uma grande família. É um presente poder ter isso perto de você em todas as situações. Meu coração está voltado para as famílias que lidam com esses desafios que parecem insuperáveis às vezes.

Suri é a única filha de Katie, fruto do seu antigo casamento com o ator Tom Cruise, que durou entre 2006 e 2012.