Drika e André Marinho organizam festa surpresa para filha em Orlando

10/11/2019 | 18:11



Em Orlando, os ex-participantes do Power Couple, Drika e André Marinho, organizaram uma festa surpresa para comemorar o aniversário de três anos da filha Luna! Para continuar com as inspirações Disney, o tema da festa foi com a Ariel, de a A Pequena Sereia.

A família já estava curtindo a viagem e passeando muito pelos parques e encontraram outros ex-participantes do reality que também estão de férias. Juntos, decidiram organizar uma festinha para a pequena! A celebração aconteceu na casa que Drika e André alugaram em Orlando. Para a alegria da criançada, os pais contrataram uma personagem viva toda fantasiada - que também falava português - para interagir com os pequenos!

Luna ficou muito feliz e a festa contou com vários convidados! A filha da ex-atriz mirim Debby e também os filhos de Mariana e Daniel compareceram à festa!

Para quem não sabe, Drika, André, Debby, Mariana, Daniel e Camila também participaram da mesma edição do reality show da Record e ficaram muito amigos depois do programa! Além do Power Couple, Drika Marinho também participou de A Fazenda 11, onde teve uma passagem marcante. O casal está tentando voltar as boas, depois da traição de André que deu o que falar.