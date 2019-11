Após último show de Sandy e Junior, Globoplay anuncia série documental com história da dupla

10/11/2019 | 18:10



A turnê Nossa História, que marcou o revival da dupla Sandy e Junior após 12 anos separados, acabou na noite desse sábado, dia 9, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Mas mesmo depois do último show, os fãs dos irmãos não ficarão desamparados!

O serviço de streaming Globoplay anunciou o lançamento de uma série documental com sete episódios, que contará os 30 anos de carreira dos artistas. Com imagens inéditas, vídeos da turnê de 2019 e do arquivo pessoal da dupla, além de depoimentos de produtores e artistas que fizeram também parte da trajetória, como Ivete Sangalo, a produção tem previsão de estreia em 2020. Segurem o turu turu!

Vale lembrar que os dois últimos shows em São Paulo, realizados em outubro, além desse último no Rio de Janeiro, farão parte de um DVD lançado pela dupla.

Último show

Cerca de 100 mil pessoas acompanharam a despedida da turnê Nossa História, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. E as surpresas já começaram durante a passagem de som, em que Sandy e Junior emendaram um clássico das antigas: O Universo Precisa de Vocês, de 1995, também conhecida como a música de Power Rangers! E a canção foi um pedido de ninguém mais, ninguém menos, que Lucas Lima, marido de Sandy.

Durante a apresentação, eles surpreenderam o público ao descerem do palco e ficarem bem pertinho da plateia. No bloco acústico, eles apresentaram uma música que apareceu poucas vezes durante a turnê: Encanto, do álbum Identidade, e tema do filme protagonizado por eles, Acquária.