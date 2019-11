Após susto, Atlético de Madrid supera Espanyol e continua na cola de Barça e Real

10/11/2019 | 14:37



O Atlético de Madrid tomou um susto, mas se recuperou e venceu o Espanyol, neste domingo, no Wanda Metropolitano, em Madri, de virada, por 3 a 1, em duelo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 24 pontos, em terceiro lugar, um a menos que os líderes Barcelona e Real Madrid. Já o Espanyol continua com oito pontos, à frente apenas do lanterna Leganes.

O time de Barcelona abriu o placar, aos 38 minutos, com um belo chute de Sergi Darder na entrada da grande área. Mas o Atlético conseguiu a igualdade ainda no primeiro tempo. Lançado na ponta esquerda, Alvaro Morata cruzou, a bola pegou efeito e enganou o goleiro Diego Lopez. Oportunista, Angel Correa não desperdiçou a oportunidade, aos 45 minutos, para empatar.

O segundo tempo foi todo do Atlético de Madrid. Lançado na meia direita, Alvaro Morata bateu firme na saída de Lopez, aos 13 minutos. No momentos finais da partida, aos 47, saiu o gol mais bonito da partida. Diego Costa cruzou da direita, Hector Herrera deixou a bola passar e o capitão Koke teve tranquilidade para parar a bola e completar o placar.