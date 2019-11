Djokovic ratifica favoritismo e derrota italiano na estreia do ATP Finals

10/11/2019 | 13:45



Novak Djokovic não deu chances para o italiano Matteo Berrettini, neste domingo, na primeira rodada do ATP Finals, disputado na O2 Arena, em Londres. O número 2 do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Djokovic, de 32 anos, tenta igualar o feito do norte-americano Pete Sampras e terminar como primeiro do ranking em seis temporadas. Para isso, ele vai ter de superar o espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial, que estreia na segunda-feira, diante do alemão Alexander Zverev, campeão do torneio no ano passado.

A diferença entre Nadal e Djokovic no ranking é de 640 pontos e o ATP Finals dá até 1.500 pontos para um campeão invicto. Para ter chances de terminar o ano em primeiro, o sérvio precisa chegar à final em Londres, com pelo menos duas vitórias na fase de grupos. Nadal também pode assegurar sua permanência no topo chegando à final com quatro vitórias.

Primeiro italiano a jogar a competição desde 1978, Berrettini sofreu com o nervosismo, foram 17 erros no primeiro set, e a atuação equilibrada de Djokovic, ganhador de 16 torneios de Grand Slam e dono dos títulos na Austrália e em Wimbledon este ano. Houve equilíbrio apenas nos quatro primeiros games, depois o sérvio tomou conta do set e do jogo.

No segundo set, Djokovic abriu logo 4 a 0, mas perdeu a concentração e proporcionou uma quebra para Berrettini, mas logo se recuperou e fechou o jogo. "É ótimo estar de volta a Londres", disse Djokovic, vencedor do torneio por quatro vezes desde que passou a ser disputado na capital inglesa e cinco vezes no total. "Não foi fácil para ele (Berrettini). Eu sabia que ele poderia estar um pouco nervoso. Passei a sacar melhor e o jogo ficou sólido durante todo o tempo."

A vitória de Djokovic abriu a disputa do Grupo Bjorn Borg. O sérvio enfrentará na terça-feira o vencedor da partida entre Roger Federer e Dominic Thiem, que encerram a rodada deste domingo às 17h. Berrettini tentará se recuperar e encara o perdedor do jogo entre o suíço e o austríaco. A terceira rodada do grupo será na quinta-feira.

No Grupo Andre Agassi, além de Nadal e Zverev fazem parte o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas.