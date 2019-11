Após se declarar, Anitta pede atriz de Elite em namoro

10/11/2019 | 13:11



Anitta está em Madrid, na Espanha, no LOS40 Music Awards e encontrou - e tietou - ninguém mais, ninguém menos que Ester Expósito. Se você não lembra dela, recentemente Anitta usou suas redes sociais para se declarar para Ester Expósito, que é atriz da série Elite da Netflix.

Pelo seu Stories do Instagram, a funkeira pediu a atriz em casamento em tom de brincadeira. Anitta também colocou uma foto das duas e escreveu:

Eu e espero que a minha futura namorada, em espanhol.

E Ester não perdeu tempo na resposta:

Eu já te digo que sim, falou.

Depois disso, Anitta encontrou com Ester pela primeira vez no tapete vermelho e as duas posaram juntas! Ainda postou um vídeo elogiando beleza da atriz espanhola, de 19 anos de idade.

Minha princesa! Vai amor, apresenta a categoria!, brincou.

Ao final do evento, tanto Anitta quanto Ester apareceram juntas nos Stories uma da outra curtindo uma noitada na capital espanhola!