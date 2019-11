Em A Fazenda 11 Lucas Viana toca o sino para deixar o reality, mas produção impede

10/11/2019 | 12:11



Não é novidade que a participação de Lucas Viana no reality show A Fazenda 11 está sendo bastante conturbada. Depois dos eventos da última festa, em que o modelo brigou novamente com a namorada Hariany Almeida, Lucas acabou também causando mais duas punições para os peões.

No último sábado, dia 9, chateado com toda a situação o modelo chegou a tocar o sino, o que significa que ele estava querendo desistir do reality show. Ele olhou para a câmera e perguntou:

- Então, eu queria saber se eu desistir do jogo se eu vou pagar alguma multa? Se alguém pode me informar sobre isso, questionou ele.

Entretanto, Lucas não chegou a realizar o procedimento correto para pedir a saída do jogo, por isso o modelo ainda permanece na competição.