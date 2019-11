Rota ainda torta

Do Diário do Grande ABC



Ainda considerada a mola propulsora da econonia no Grande ABC, em que pese o avanço dos setores de comércio e serviços, a indústria automotiva da região vive momentos de turbulência no rastro da crise interna e, sobretudo, impactada pela queda nas exportações à Argentina, importante parceiro comercial das montadoras aqui instaladas. O cenário, que já não era bom, ficou ainda mais nebuloso com o fechamento da fábrica da Ford, em São Bernardo, no último dia 30. Opção estratégica da empresa norte-americana, dizem, que talvez não mudasse de ideia nem mesmo que o Rota 2030, programa de incentivo do governo federal, tivesse decolado.

No entanto, como bem mostra reportagem de hoje neste Diário, o programa, que prevê incentivos de até R$ 1,5 bilhão a cada R$ 5 bilhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, ainda patina na falta de regulamentação de boa parte de suas regras e até agora não aportou qualquer centavo nas empresas que geram milhares de empregos e bilhões em recursos para os cofres públicos. Nem serviu para estimular investimentos. O governo federal promete que todos os pontos estarão fechados em breve, mas, passado um ano desde sua implantação, é de se lamentar que ainda não tenha deslanchado.

Na verdade, inicialmente os entraves em torno do programa envolveram queda de braço entre os ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Fazenda no governo do então presidente Michel Temer (MDB) em relação ao tamanho do incentivo e de outras questões. O resultado é que o processo se arrastou e deixou o setor ‘na seca’ praticamente durante 11 meses, depois de longos 30 anos ininterruptos de políticas de apoio adotadas pelo governo federal.

Há quem faça duras críticas a políticas de incentivo, sobretudo às indústrias automotivas. Algumas até com argumentos razoáveis. Porém, não se pode esquecer que o setor foi uma das principais ferramentas para impulsionar o desenvolvimento do País. Como se sabe, para crescer a massa depende do fermento.