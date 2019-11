Após liberdade, Lula cogita deixar São Bernardo

Junior Carvalho

10/11/2019 | 07:48



A permanência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), solto na sexta-feira, em São Bernardo será reavaliada pelo petista, afirmam aliados. Após meio século morando no Grande ABC, berço do PT e do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula tende a repensar sobre seu futuro na região que formou politicamente o primeiro presidente operário do País. Ele cogita morar em um Estado do Nordeste.

A avaliação é a de que, após conquistar sua liberdade, Lula busque “estabelecer novo cenário de vida”. Viúvo de dona Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, o ex-presidente anunciou minutos depois de deixar a carceragem da Polícia Federal, em Curitiba (Paraná), que pretende se casar com a socióloga Rosângela Silva. O ex-presidente saiu da prisão na sexta-feira e selou a liberdade com um beijo em público. “Quero apresentar para vocês a minha futura companheira, a Janja (apelido de Rosângela). Vocês sabem que eu consegui a proeza de, mesmo preso, arrumar uma namorada, ficar apaixonado, e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem dela”, disse Lula.

Afilhado político do ex-presidente, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho confirmou ao Diário que Lula deve pensar sobre seu futuro na cidade. “Ele não bateu martelo em nada disso (mudar de São Bernardo). Não decidiu nada. Vamos conversar com ele nos próximos dias para saber qual será sua decisão. Local para ele morar ele tem. Se ele quiser, pode ficar na minha casa”, relatou Marinho, ao pontuar que a eventual mudança passa pelo desbloqueio dos bens do petista.

Em 2017, a Justiça Federal em Curitiba determinou o sequestro, na ordem de R$ 13,7 milhões, do patrimônio de Lula e de Marisa. Neste ano, o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou recursos da defesa do ex-presidente e manteve o bloqueio dos bens, que envolvem apartamentos em São Bernardo. Em junho, a Justiça de Curitiba ordenou o sequestro de R$ 78 milhões em bens do ex-presidente – a defesa do petista alega que Lula “nunca teve patrimônio sequer aproximado” desse valor.

FIM DO MANDATO

Lula já havia cogitado, no passado, deixar São Bernardo. Quando encerrou seu segundo mandato na Presidência, no fim de 2010, o petista avaliou morar no Nordeste, até mesmo regressar à cidade natal, em Garanhuns, no agreste pernambucano. Acabou optando por continuar na cobertura do residencial Hill House, na Avenida Prestes Maia, no bairro Santa Terezinha, região central de São Bernardo. Foi lá que ele viveu com Marisa nos últimos anos e de onde viu a derrocada do petismo. Em março de 2016, auge da Operação Lava Jato e meses antes do impeachment de Dilma Rousseff (PT), foi levado de lá coercitivamente para depor. Desde aquele dia até sua prisão, em abril do ano passado, as imediações do edifício viraram palco de concentração da militância. O apartamento de São Bernardo chegou a reunir, naqueles dias pós-condução coercitiva, a então presidente da República e seus ministros. Quando teve a prisão decretada, porém, Lula estava no instituto que leva seu nome, na Capital. Partiu para o Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro Ferrazópolis, onde se aquartelou por dois dias até se entregar à PF (Polícia Federal) e viajar para Curitiba, onde vinha cumprindo sua pena até sexta – ele foi condenado em três instâncias por corrupção no caso do triplex do Guarujá.

Lula chegou em São Paulo em 1952, quando mudou com a mãe, dona Lindu, e os irmãos para Santos (Litoral). Quatro anos mais tarde, fixa residência no bairro Vila Carioca, na Capital. Sua vinda a São Bernardo se contretiza em 1965, no Parque Bristol. Mais tarde, em 1976, se muda para o Jardim Lavínia, onde morou com Marisa e os filhos até 1989. A partir de então passa a viver na casa do advogado Roberto Teixeira até 1998, quando vendeu um carro e a casa do Lavínia para dar entrada no apartamento em que morou até a data de sua prisão.

Candidatos do PT veem 2020 mais fácil com petista livre

Passada a euforia da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petismo visa, enfim, superar a bandeira do ‘Lula livre’ e partir para as estratégias rumo às eleições municipais de 2020.

Para potenciais prefeituráveis do partido no Grande ABC, a liberdade do ex-presidente garante mais disposição para que o partido se concentre exclusivamente na corrida pelo comando das prefeituras, sobretudo na região. No pleito de 2016, pela primeira vez em sua história o PT ficou fora do poder em todas as sete cidades. A retomada do chamado cinturão vermelho é encarada como caminho visando o triunfo da legenda nas eleições de 2022, na sucessão do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“É evidente que, com Lula em liberdade, fica mais tranquilo para o PT trabalhar o processo eleitoral (de 2020). A prisão dele consumia muito esforço para a militância, como na manutenção da vigília Lula Livre (acampamento montado pelos petistas nas redondezas da carceragem da Polícia Federal, em Curitiba). Tudo isso ajuda”, frisou Luiz Marinho, presidente do PT paulista, ex-prefeito de São Bernardo e pré-candidato ao Paço.

Eleito em 2008 com o auxílio de Lula, Marinho afirmou querer repetir a campanha vitoriosa ao lado do ex-presidente. “Qualquer liderança do PT deseja ver o Lula como seu cabo eleitoral. O presidente Lula não deve ficar na minha futura campanha o tempo todo. Ele tem o Brasil para percorrer e para formar alianças para 2022”, destacou.

Ex-prefeito de Diadema e candidato certo do partido na primeira cidade em que a legenda governou, José de Filippi Júnior avalia que a liberdade de Lula dá injeção de ânimo na militância. “Eu fui à casa de um companheiro esses dias e ele me disse: ‘Filippi, a companheirada está entocada e com medo de sair às ruas para nos defender, porque foi muita porrada que levamos’. Então, a presença de Lula tende a mudar esse cenário. A gente percebe isso com o mau humor dos nossos adversários. (A soltura de Lula) Foi um gol do PT”.

Também ex-prefeito e pré-candidato, Oswaldo Dias, de Mauá, evitou falar como candidato certo – o nome do vereador Marcelo Oliveira também é colocado – mas disse que, se estiver na urna, “gostaria muito de contar com Lula na campanha”.

Bolsonaro não pode governar para milicianos, diz ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) partiu para o ataque contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL), ontem à tarde, durante ato na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.

De volta ao seu reduto, um dia depois de ser solto, Lula descartou apoiar impeachment, mas endureceu o discurso contra Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. “Esse cidadão foi eleito democraticamente e aceitamos o resultado da eleição. Mas ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro”, disparou o petista, ao mencionar as investigações sobre a morte da ex-vereadora carioca Marielle Franco. Recentemente, o nome de Bolsonaro foi citado no caso. “A gente não pode permitir que os milicianos tomem conta desse País”, emendou.

Lula foi recebido por centenas de militantes do PT e de movimentos sociais. Diferentemente dos dias que antecederam a prisão do petista, o clima nas redondezas do sindicato era de festa, com direito a cerveja e a vários shows, como o do rapper Rappin’ Hood. Várias pessoas que estavam no meio da multidão esperando por Lula passaram mal e foram socorridas no local.

Aguardado desde o período da manhã, Lula apareceu por volta das 14h30, para delírio dos apoiadores, que entoavam gritos de “Lula livre” e cantavam o famoso jingle “Lula lá”.

O ex-presidente falou por cerca de 40 minutos. Ele voltou a atacar seus “algozes”, citando Moro, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força- tarefa da Operação Lava Jato, e a Rede Globo. “Eu poderia ter ido (como fugitivo) a uma embaixada e a outro país, mas tomei a decisão de ir lá porque que preciso provar que o Moro não é um juiz, é um canalha. E que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é instituição séria”, disse.

O ex-presidente evitou falar explicitamente sobre 2022, mas avisou que está “de volta para construir esse País”.

Ao encerrar seu discurso, Lula foi carregado nos braços pelos apoiadores.