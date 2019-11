Desfalcado, PSG bate o Brest fora de casa e amplia vantagem no Campeonato Francês

09/11/2019 | 19:51



Sem Neymar, ainda se recuperando de lesão, e Mbappé, poupado, o Paris Saint-Germain acabou recorrendo aos argentinos para bater o Brest por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, pela 13.ª rodada do Campeonato Francês.

Mauro Icardi e Angel Di María marcaram os gols do time da capital francesa, que, com a vitória aumentou sua vantagem para o segundo colocado, Angers, para nove pontos. Agora, enquanto o PSG chegou aos 30, o time do oeste do país, que apenas empatou sem gols com o Reims, chegou aos 21.

O primeiro gol do jogo saiu aos 42 da etapa inicial. Di Maria recebeu passe preciso de Draxler para tocar por cima do goleiro e abrir o placar, em lance que teve sua legitimidade confirmada pelo VAR.

A vantagem dos visitantes foi até os 27 do segundo tempo, quando o meia-atacante Samuel Grandsir tocou rasteiro para deixar tudo igual no placar, aproveitando assistência de Yoann Court.

Já no fim da partida, aos 40, Icardi - que cinco minutos antes havia entrado no lugar de um apagado Edison Cavani - concluiu uma boa jogada de contra-ataque do atual campeão francês para resolver o confronto.

Também neste sábado, o oitavo colocado Monaco recebeu o Dijon, penúltimo colocado, e venceu por 1 a 0. O gol único do confronto foi anotado pelo russo Aleksandr Golovin, aos 42 do primeiro tempo. Com o triunfo, o time do Principado monegasco chegou aos 18 pontos, deixando o adversário com apenas 12.

Para fechar a rodada deste sábado, em confronto na parte debaixo da tabela, o 16º colocado Strasbourg atropelou o lanterna Nîmes por 4 a 1. Já o duelo entre Lille e Metz terminou sem gols.