Após ser expulso de A Fazenda, Phellipe Haagensen é acusado de ameaçar amiga de morte

09/11/2019 | 19:11



Mesmo depois de ser expulso de A Fazenda 11, após forçar um beijo na participante Hariany, Phellipe Haagensen não está livre das polêmicas. Desta vez, a coisa foi ainda mais séria, já que envolve até boletim de ocorrência. Pesado!

Luane Safire, que cuidava das redes sociais do ator, disse em seu Instagram que sofreu ameaças de morte, após se recusar a voltar a trabalhar com ele e ter defendido Hariany em suas redes pessoais. Ela começa o desabafo falando sobre como foi tratada por Phellipe e fez referência ao personagem dele no filme Cidade de Deus:

Não posso prosseguir com alguém que não quer evoluir, só pensa em viver em uma vida fútil que o Bené proporciona. Pois bem, estou sendo ameaçada de morte por não querer mais trabalhar com Phellipe Haagensen, e por ter defendido Hariany e as demais meninas diante de suas atitudes. Não quer mudar, não muda, mas não pode criar mentiras pra prejudicar as pessoas.

Ela continua explicando porque tomou a decisão de tornar o caso público:

Eu não ia expor isso não, mas como ele não consegue vir na minha direção e só anda ameaça por telefone e Whatsapp, e eu estou sem tempo de subir o morro e derrubar aquela porta mais uma vez, eu vou expor o que de fato é verdade e com tudo registrado em boletins de ocorrência no estado de SP e Rio de Janeiro, onde estamos fazendo a representação cívil, criminal. Quem sabe sendo punido de verdade, ele aprenda.