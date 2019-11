Bruno Gagliasso participa do Caldeirão do Huck e revela ciúme de Titi com Bless

09/11/2019 | 19:11



Mesmo depois de anunciar ter deixado a TV Globo, Bruno Gagliasso participou do quadro Gonga la Gonga, do Caldeirão do Huck, na tarde desse sábado, dia 09. Antes de começar sua participação, o ator fez um pedido para o apresentador: mandar um beijo para sua filha, Titi, em rede nacional. E esse momento de carinho tinha um motivo todo especial por trás:

- A Titi ficou com ciúmes porque a gente só mostrou a tatuagem do Bless, mas ela também tem uma. - disse Gagliasso, mostrando o desenho que tem no braço, inspirada em uma foto dele com a pequena: - Titi, agora sua tatuagem está no ar.

Foi também no programa de Huck, exibido no último sábado, dia 2, que Bruno mostrou o desenho em homenagem ao caçula, e isso teria motivado um ciúmes na primogênita. O ator revelou ainda que a menina gosta muito de Eva, filha do apresentador e Angélica.