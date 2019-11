Anahí, ex RBD, revela sexo e nome do segundo filho

09/11/2019 | 19:11



Anahí anunciou sua segunda gravidez recentemente, e está para lá de feliz com a novidade e a chegada de mais um herdeiro. Na última sexta-feira, dia 8, a cantora e atriz fez várias postagens em seu Instagram para contar para os fãs e seguidores qual o sexo do bebê e o nome escolhido.

Com uma foto escrita em inglês It's a boy, ou seja, anunciando que é um menino, a bela se declarou para a família e para os fãs:

Meu coração está explodindo de amor! Está vindo um bebezinho lindo! Manu terá um melhor amigo para sempre e eu terei o orgulho de ser sua mãe! Graças a Deus! Peço para que vocês nos coloquem em suas orações para que essa gravidez siga sendo bonita e tranquila. Obrigada por compartilhar comigo momentos tão lindos e cheios de amor!

Em outro vídeo, ela mostrou o primogênito, Manuel, de dois anos de idade, falando o nome do irmãozinho: ele se chamará Emiliano. Os dois meninos são frutos do relacionamento de Anahí com o político Manuel Velasco.