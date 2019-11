Selma Blair compartilha vídeo filmado antes do diagnóstico de esclerose múltipla: - Já era exaustivo e confuso

09/11/2019 | 19:11



A atriz Selma Blair foi diagnosticada com esclerose múltipla em agosto de 2018, e desde então, compartilha sua batalha com os fãs com frequência. Porém, dessa vez, no lugar de detalhes sobre o tratamento, ela resolveu relembrar momentos antes do diagnóstico, em que já apresentava sintomas da doença.

Em vídeo publicado no Instagram da estrela de Segundas Intenções na última sexta-feira, dia 8, Selma aparece dentro de um carro falando com a câmera do celular. Já no texto do post, ela aproveitou para demonstrar seu carinho com sua amiga, Bonny, que aparece dirigindo o veículo na gravação:

Ainda não sabia o quanto confiaria na minha amiga Bonny. Isso foi filmado há mais de um ano. Ela já estava me dirigindo a maior parte do tempo, já que era exaustivo e confuso durante o surto de esclerose múltipla que lutei tanto para aceitar. Ela acompanhou as minúcias dos meus dias. Ela me abraçou e perguntou se eu tinha comido quando eu estava mal. Ela me amou através das tolices e lágrimas. E eu a amo. Bonny que ainda não se sente confortável nas mídias sociais. Porque é estranho. Amo de qualquer maneira.

No vídeo, a atriz se esforça para relembrar o que estava dizendo:

- Você sabe o que é fácil acompanhar? Duas coisas. Você sabe o que é difícil acompanhar? 2.000 coisas - diz ela, antes de apontar a câmera para a amiga: - Ela vai simplificar as coisas.