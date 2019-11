09/11/2019 | 19:11



Com os 25 anos da série Friends sendo comemorados de todos os jeitos, os atores da série estão aparecendo cada vez mais juntos! Na última quinta-feira, dia 7, Jennifer Aniston, que viveu Rachel, Courtney Cox, a Monica e Lisa Kudrow, intérprete de Phoebe, compartilharam o palco da premiação Patron of the Artists Awards, em Los Angeles, na Califórnia.

Courtney e Lisa foram as responsáveis por chamar Jennifer para se juntar a elas no palco. Isso porque a atriz foi uma das homenageadas do evento por usar suas plataformas para promover causas filantrópicas e humanitárias, como diz o site da instituição que promoveu o evento, a SAG-AFTRA Foundation.