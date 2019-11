Sem Rodrygo, Real goleia Eibar e Benzema faz história ao superar marca de Puskas

09/11/2019 | 18:25



Mesmo sem contar com Rodrygo, desta vez não utilizado pelo técnico Zidane depois de ter brilhado com três gols em vitória por 6 a 0 sobre o Galatasaray pela Liga dos Campeões, o Real Madrid conquistou um novo triunfo com placar elástico ao bater o Eibar por 4 a 0, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Neste duelo que fez como visitante, o Real Madrid liquidou o jogo já na etapa inicial, pois abriu 3 a 0 em apenas 29 minutos. Karim Benzema fez o primeiro gol aos 17, Sergio ampliou em seguida, aos 20, cobrando pênalti, e depois o atacante francês voltou a marcar para fazer história com a camisa merengue.

Ao balançar as redes por duas vezes, Benzema se tornou o sexto maior artilheiro do clube madrilenho em todos os tempos no Campeonato Espanhol. Com 157 gols em 323 jogos pela competição, ele ultrapassou o lendário Ferenc Puskas, húngaro que marcou 156 pela equipe no torneio.

O maior goleador da história do Real na competição é Cristiano Ronaldo, hoje jogador da Juventus. O português fez 312 com a camisa merengue e na lista de maiores artilheiros do time na Liga Espanhola é seguido, em ordem, por Raúl González (228), Alfredo di Stéfano (216), Carlos Alonso Santillana (186) e Hugo Sánchez (164).

Com o triunfo, a equipe chegou aos 25 pontos e subiu provisoriamente para a liderança da competição, que havia sido assumida da mesma forma pela Real Sociedad na última sexta-feira, quando empatou por 1 a 1 com o Leganés, em San Sebastián, e passou a contabilizar 23 pontos.

Em outro duelo que será encerrado na noite deste sábado no Espanha, porém, o Barcelona, com 22 pontos, enfrenta o Celta, em casa, com grande chance de retornar ao topo da tabela, posto que ocupava antes da abertura desta 13ª rodada do torneio nacional, na sexta-feira.

A goleada do Real foi fechada neste sábado com um gol de Federico Valverde, aos 16 minutos do segundo tempo, quando ele completou para as redes um preciso cruzamento do croata Luka Modric. Pouco depois, aos 27, o autor do gol saiu para a entrada de Isco no mesmo minuto em que Zidane sacou Hazard para a entrada de Vinicius Junior, que vem sendo ofuscado pelo compatriota Rodrygo entre os atacantes do time. Com pouco tempo para mostrar serviço, o ex-atacante do Flamengo mais uma vez não conseguiu balançar as redes em um jogo do Real.

O Eibar, estacionado nos 15 pontos, é apenas o 15º colocado do Espanhol, mas pelo menos tem como consolo o fato de que ainda está um pouco distante do Celta, clube que encabeça a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com nove pontos.