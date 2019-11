Roberto Freire diz no Twitter que Huck 'cresce como alternativa democrática'

09/11/2019 | 16:22



Presidente do Cidadania, o ex-deputado federal Roberto Freire saiu em defesa do apresentador e empresário Luciano Huck, que está sendo criticado neste sábado (9) nas redes sociais por bolsonaristas. Huck é dono da empresa de serviços aeronáuticos, que é proprietária do jato que foi alugado pelo PT para levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba para São Paulo, neste sábado.

"Penso que cada dia que passa nesse nosso Brasil do 'nós x eles', o Luciano Huck cresce como alternativa democrática. Os bolsonaristas e os lulopetistas, eufóricos com Lula solto, não o esquecem", escreveu Freire em sua conta no Twitter.

A postagem do presidente do Cidadania também tem uma imagem com um tuíte de Huck se pronunciando sobre o caso. "A aeronave faz parte da frota da Icon Taxi Aéreo e por meio da empresa de fretamentos foi contratada para o voo", escreveu o apresentador.

O Cidadania mantém interlocução com Huck e com os movimentos Agora e Renova BR, apoiados pelo apresentador. Huck é apontado como possível candidato à Presidência da República em 2022.