Autor de fotos icônicas dos Beatles, Robert Freeman morre aos 82 anos

09/11/2019 | 14:00



O fotógrafo britânico Robert Freeman morreu nesta sexta-feira, 8, aos 82 anos, de acordo com postagens nas redes sociais de Paul McCartney e Ringo Starr.

Ele foi responsável pelas capas de With the Beatles, Beatles for Sale, Help! e Rubber Soul, discos importantes dos Beatles na década de 1960.

Freeman havia se formado em Cambridge ainda em 1959, mas chamou atenção do empresário dos Beatles, Brian Epstein, por seu trabalho fotografando mestres do jazz, como John Coltrane, Cannonball Adderley, Dizzy Gillespie, Elvin Jones e Coleman Hawkins.

A capa de Rubber Soul, com a fotografia estilizada dos Beatles, ajudou a definir a estética da era da psicodelia nos anos 1960.

O fotógrafo também fez as imagens sensuais do primeiro calendário Pirelli, em 1963.

O ex-Beatle Paul McCartney lamentou a morte de Robert Freeman em uma postagem na internet: "Além de ser um grande profissional, ele era criativo e um pensador original. Sentirei saudades dessa pessoa maravilhosa, mas sempre vou nutrir as memórias que tenho dele".