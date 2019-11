Lula chega ao Sindicato dos Metalúgicos em São Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



09/11/2019 | 13:15



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, às 12h45, no sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. O petista foi recebido ao som de fogos e gritos. Militantes do partido e de movimentos sociais de esquerda, assim como a população que estava presente, cantaram em coro "Lula guerreiro do povo brasileiro" e se emocionaram ao ver o político. Todo de preto, o petista saudou seus seguidores e subiu para sala do prédio onde vai se preparar para seu segundo discurso após ter sido solto, ontem, da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

A concentração é grande nos arredores do Sindicato. Aos poucos, desde cedo caravanas de várias cidades de dentro e fora de São Paulo foram chegando ao local portando faixas e cartazes com dizeres da campanha "Lula Livre", além de cantar palavras de ordem como "Lula lá", trecho de um dos mais famosos jingles de campanha do PT, de 1989. Sobre o caminhão de som em que Lula fará seu discurso, os técnicos fazem os ajustes.

Ao contrário do clima tenso, de preocupação e apreensão, permeado de atos hostis contra a imprensa, que marcou os três dias que antecederam a prisão do maior líder petista, em 2018, hoje o ambiente é de festa. Os seguidores de Lula cantam, dançam, saúdam amigos que não viam desde a última concentração no Sindicato, antes de Lula ser preso.

Muitos ambulantes aproveitam o evento para fazer dinheiro e abastecem a multidão no local desde as primeiras horas deste sábado, com bebidas e espetinhos de churrasco. O policiamento é grande, mas os policiais também transitam com tranquilidade no local.

"Vim aqui hoje porque o Lula sempre foi, e é o melhor presidente do Brasil. Eles (STF) não fizeram mais do que cumprir a constituição. O Lula nunca deveria ter sido preso", disse a agente de cartório Selma Diniz, 45 anos, que saiu do bairro Santo Amaro, na Zona Sul da Capital para acompanhar o ato.

DECISÃO - O ex-presidente cumpriu 580 dias de pena acusado de corrupção e, em discurso do lado de fora da carceragem, ontem, agradeceu aos militantes da vigília em frente à cadeia e criticou o que denominou de “lado podre” da Justiça. Com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que barrou no dia anterior prisão em segunda instância, o líder petista obteve alvará de soltura no fim da tarde desta sexta-feira, saindo do local por volta das 17h40, mas resolveu pernoitar na capital paranaense.

(com informações de Junior Carvalho)