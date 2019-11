Com estratégia de Wesley Safadão, Anitta chega a faturar 500 mil reais por show

09/11/2019 | 13:11



Anitta não sai mais de casa para fazer shows por menos de 500 mil reais! Com um cachê atual de 250 mil reais por apresentação, a cantora está preferindo fechar contratos com empresas de grande porte, garantindo assim que o seu salário duplique - já que a gata recebe ainda uma porcentagem dos lucros do evento, como ingresso e consumação, segundo informações do Extra. E mais: essa estratégia já é famosa entre os artistas, sendo usada, inclusive, por Wesley Safadão!

Dessa forma, Anitta passa a trabalhar menos por mês, mas acaba compensando por se apresentar em grandes eventos, com grandes públicos. Mas, vale ressaltar que essa prática só funciona para artistas que estão vivendo o auge de suas carreiras!

Quanto dinheiro, né?