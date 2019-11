Militantes de esquerda tomam as ruas ao redor do Sindicato dos Metalúrgicos

09/11/2019 | 12:57



A poucos minutos do horário previsto para o discurso do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, berço do petismo - a previsão é de que Lula fale por volta das 13 horaS -, as ruas no entorno do Sindicato dos Metalúrgico do ABC estão tomadas por militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Campanha "Lula Livre".

Já marcam presença no ato caravanas do interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e várias outras partes do País. Mas outras caravanas continuam chegando.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já chegou à sede do Sindicato. Ele entrou pelo estacionamento do local e foi abraçado por políticos, militantes e tirou fotos com os presentes.