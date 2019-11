Fãs especulam que Sandy estaria grávida, mas assessoria nega

09/11/2019 | 11:10



Sandy, que é casada com Lucas Lima, já falou algumas vezes em entrevistas que não pensa em ter um segundo filho. Mamãe de Theo, hoje com cinco anos de idade, a cantora agora está sob rumores de que estaria grávida pela segunda vez. Segundo informações do Extra, os fãs estão especulando a novidade e apontaram que os figurinos usados por ela durante a turnê Nossa História estariam indicando que Sandy quer esconder uma possível barriguinha.

Além disso, em um dos shows que realizou em outubro, Sandy informou que estava com um mal-estar e quase teve que cancelar a apresentação que fez ao lado do irmão, Junior Lima.

O jornal entrou em contato com a assessoria da beldade, que apenas informou que é boato.

Lembrando que, em sua primeira gravidez, Sandy esperou completar os três meses de gestação antes de anunciar a novidade.