Em A Fazenda 11, Hariany Almeida canta macho nunca mais, mas beija Lucas Viana e ouve do peão: - Acho que eu te amo

09/11/2019 | 10:11



O romance ioiô de Lucas Viana e Hariany Almeida continua dando o que falar em A Fazenda 11. Dessa vez, o desafeto de Andréa Nóbrega conversou com Sabrina Paiva e disse que sente inveja da relação que ela tem com Rodrigo Phavanello, o seu namorado dentro do reality show. O peão começa dizendo o seguinte:

- Às vezes eu invejo demais vocês dois. Vocês se preocupam um com o outro, vocês dão bom dia, pergunta se dormiu bem. E na minha relação com ela é só eu: é eu, eu, eu. É egocentrismo demais. Eu falo: dormiu bem, linda? Ela nem responde: dormi e você?, disse.

Sabrina, então, aconselha o amigo informando que tudo é questão de tempo e que ela mesma, antes, também não sabia ser carinhosa, assim como o Rodrigo não gostava de afetos.

Depois, quando rolou a festa com a temática anos 90 na noite da última sexta-feira, dia 8, Hari bebeu um pouco além da conta e inventou uma canção - divertida - sobre nunca mais querer um macho:

- Não, nunca mais! Dá trabalho demais! Macho nunca mais! Não quero mais saber, não quero mais saber! Só as amigas mesmo!

Porém, pouco tempo depois, ela cede e beija Lucas. Em determinado momento, a peoa ainda dispara:

- Eu não gosto de você, não.

Mas ouve como resposta de Lucas:

- Acho que eu te amo, sabia?

Mais tarde, com uma conversa mediada por Thayse Teixeira, que voltou da roça dessa semana, Hari novamente reclamou de Lucas, que estava com ciúmes dela e de Netto Rodrigues:

- Ele falou que tem um ciúmes nada a ver de mim com o Netto. Eu acho isso inaceitável. Pro seu bem, eu não vou ficar com você mais.

Lucas, então, diz:

- Hari a situação é que você sabe que é bipolar. Às vezes você é uma pessoa em um dia, às vezes você é outra no outro, você sabe disso.

Eita!

Será que esses dois vão se acertar ou terminar de vez?