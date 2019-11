Após 13 dias de incêndio, Bombeiros controlam fogo no Pantanal

09/11/2019 | 10:10



Depois de 13 dias de incêndio no Pantanal, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quinta-feira, 7, ter controlado as chamas na região. Até esta sexta-feira, 8, foi contabilizada a destruição de aproximadamente 173 mil hectares, área superior à cidade de São Paulo, que tem 152 mil hectares.

O fogo atingiu seis municípios: Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Rio Negro e Corumbá.

As chuvas que atingem a região ajudaram na redução dos focos, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas chegaram a atingir as proximidades do Parque Estadual do Rio Negro, localizado na região central do Pantanal. O efetivo utilizado no combate aos incêndios é de aproximadamente 200 homens.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informam que, em outubro, foi registrado o maior número de queimadas no Pantanal nos últimos 17 anos. O balanço do instituto registra 2.430 focos de incêndio no mês no bioma, número 1.925% maior do que o verificado em outubro do ano passado.