Enem: 2º dia tem reforço de ônibus e Paulista liberada para carro

Na segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, estudantes fazem neste domingo, 10, provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Em São Paulo, haverá reforço no transporte público e alterações no trânsito da Avenida Paulista, que ficará aberta para veículos até as 13 horas.

O Ministério da Educação (MEC) recomenda que o candidato saia cedo de casa para evitar transtornos e atrasos. Também é importante estar atento a possíveis manifestações ou atos políticos na cidade.

Segundo a programação do MEC, as provas seguirão o horário oficial de Brasília com aplicação simultânea em todo o País. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 14 horas. Por isso, a depender da cidade onde morar, o candidato deve prestar atenção ao fuso horário.

Quase 5,1 milhões de estudantes se inscreveram para prestar o Enem 2019. A primeira etapa aconteceu no último fim de semana, com questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação.

Por causa do exame, a Prefeitura de São Paulo decidiu permitir o tráfego de veículos no período da manhã em vias que fazem parte do Programa Ruas Abertas. Assim, os carros vão poder circular até as 13 horas por ruas que normalmente têm trânsito restrito aos domingos, como a Paulista, a Avenida Sumaré e a Rua Medeiros de Albuquerque.

O Metrô também anunciou reforço da frota nas Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, as mais movimentadas. A estratégia tem como objetivo agilizar o deslocamento dos passageiros, segundo a companhia.

Já a SPTrans aumentou o número de ônibus de 72 linhas de São Paulo. Ao todo, 259 veículos serão incluídos na operação.

Confira as linhas que terão reforço de frota para o Enem

938L/10 Term. Cachoeirinha - Lapa

8000/1 Term. Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa - Pça. Ramos de Azevedo

8100/10 Term. Pirituba - Term. Lapa

8500/10 Term. Pirituba - Metrô Barra Funda

8016/10 Jd. Rincão - Term. Pirituba

819A/10 CPTM Vl. Aurora - Jd. Primavera

172N/10 Shop. Center Norte - Metrô Belém

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

971T/10 Vl. Santa Maria - Metrô Santana

2762/10 Ermelino Matarazzo - Metrô Tatuapé

352A/10 Jd. Helena - Term. São Mateus

4210/10 Term. Cidade Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro ll

2730/10 Vl. Jacui - Metrô Artur Alvim

407H/10 Jd. São Francisco - Metrô Itaquera

407N/10 Term. Cid. Tiradentes - Metrô Penha

407R/10 Term. Vl. Carrão - Metrô Belém

4007/10 Cohab Juscelino - Term. Vl. Carrão

4011/10 Jd. Limoeiro - Term. São Mateus

3027/10 Vl. Minerva - Shop. Aricanduva

3054/10 Jd. Palanque - Hosp. Sapopemba

3721/10 Shop. Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3721/41 Shop. Aricanduva - Metrô Itaquera

372F/10 Univ. São Judas Tadeu - Metrô Bresser

3741/10 CPTM D. Bosco - Metrô Itaquera

3742/10 Jd. Laranjeira - Metrô Itaquera

3751/10 Cohab Prestes Maia - Metrô Itaquera

3787/10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

3789/10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

372U/10 Vl. Sta. Isabel - Metrô Tatuapé

374V/10 Jd. Santana - Metrô Itaquera

4724/10 Metrô Patriarca - Vl. Nhocuné

2720/10 Jd. Belém - Metrô Guilhermina/Esperança

3023/10 Shop. Aricanduva - Pq. São Rafael

3029/10 Jd. das Rosas - Metrô Tatuapé

3046/10 Vl. Guarani - Metrô Tatuapé

3134/10 Shop. Aricanduva - Metrô Tamanduateí

3737/10 Shop. Aricanduva - Metrô Guilhermina/Esperança

3763/10 Term. Vl. Carrão - Metrô Tatuapé

3778/10 Jd. Sta. Terezinha - Metrô Carrão

3791/10 Shop. Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3141/10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro ll

475R/10 Jd. São Saverio - Term. Pq. D. Pedro ll

5110/10 Term. São Mateus - Term. Mercado

373M/10 Jd. Guairacá - Shop. Metrô Tatuapé

5030/10 Jd. Maria Estela - Term. Sacomã

5034/10 Vl. Liviero - Term. Sacomã

2590/10 União de Vl. Nova - Pq. D. Pedro ll

4032/10 Vl. Das Mercês - Objetivo Unip

4729/10 Pq. Bancário - Metrô Belém

524M/10 Mascarenhas de Morais - Shop. Aricanduva

5290/10 Div. Diadema - Pça. João Mendes

5630/10 Term. Grajaú - Metrô Brás

695X/10 Term. Varginha - Metrô Jabaquara

6030/10 Unisa-Campus 1 - Term. Sto. Amaro

6001/10 Term. Capelinha - Term. Sto. Amaro

6455/10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco

6500/10 Term. Sto. Amaro - Term. Bandeira

807A/10 Term. Campo Limpo - Term. Sto. Amaro

737A/10 Term. Jd. Ângela - Term. Sto. Amaro

7016/10 Jd. Ângela - Term. Sto. Amaro

7005/51 Jd. Vera Cruz - Metrô Capão Redondo

702C/10 Jd. Bonfiglioli - Metrô Belém

7458/10 Jd. Boa Vista - Est. da Luz

7545/10 Jd. João XXlll - Pça. Ramos de Azevedo

8075/21 Term. Campo Limpo - Term. Morumbi

702U/10 Cid. Universitária - Term. Pq. D. Pedro ll

7267/10 Apiacás - Pça. Ramos de Azevedo

745M/10 Campo Limpo - Shop. SP Market

7040/10 Paraisópolis - Pinheiros

736I/10 Jd. Ingá - Sto. Amaro

8038/10 Pq. Continental - Lapa