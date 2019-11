Antonia Fontenelle terá que passar por cirurgia e revela problema cardíaco: - Não se preocupem, não vou morrer

09/11/2019 | 09:10



Antonia Fontenelle postou um novo vídeo no Na Lata, seu canal do YouTube e, antes de responder a diversas perguntas de seus fãs para contar curiosidades sobre si mesma e dar opiniões, ela resolveu abrir o jogo sobre um problema de saúde. Primeiro, ela começa dizendo o seguinte:

- Eu não sei se vocês têm me visto volta e meia fazendo exames e tal, outro dia eu tirei sangue pra caramba, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar para vocês agora, foi por um outro problema. Mas outro dia eu estava fazendo exame de tudo o que vocês podem imaginar, até tomografia eu fiz.

Em seguida, dá mais detalhes:

- É o seguinte. Eu vou fazer uma cirurgia, com um especialista em nariz. A única coisa que eu fiquei feliz é que ele falou que o meu nariz tá caidinho pela velhice. Eu vou operar o meu desvio de septo. Há muito tempo que eu só respiro pelo lado esquerdo e isso tá me causando arritmia, vocês têm noção? Quando eu fico com falta de ar, daí me dá taquicardia. E aí eu criei coragem e vou fazer esse troço.

Por fim, diz:

- E aí tem que fazer exame para tudo. Ai, você tá com problema no seu coração e tal. Eu tenho problema cardíaco, mas não se preocupem não, porque eu não vou morrer.

Antonia, então, começa o vídeo e responde perguntas. Um fã quis saber se ela teria um filho com Eduardo Costa, caso ele pedisse:

- Jamais.

Depois, quando perguntaram se ela está pegando alguém:

- Eu não gosto dessa palavra: pegando. A gente tá se divertindo, né, quando pode, disse, afirmando mais tarde que não está namorando com o sertanejo.

Outra pergunta e tanto que Antonia respondeu foi se ela seria amiga da Flavia Alessandra?

- Claro que não.