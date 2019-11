Região reúne 494 chances de emprego nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

11/11/2019



Quem está em busca de oportunidade de emprego pode verificar uma das 494 vagas disponibilizadas pelos centros públicos municipais e pela agência de recrutamento Luandre.

Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 220 postos de trabalho, sendo 200 para auxiliar de limpeza com experiência em ambiente hospitalar, nove para motorista de caminhão nas categorias C e D, dois para cozinheiro geral, dois para auxiliar de cozinha, dois para doméstica e um para auxiliar de manutenção predial. Para PCDs (Pessoas Com Deficiência), há quatro chances para repositor de mercadoria.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo existem 215 chances, sendo 40 para eletricista, 27 para vendedor interno, 20 para encanador industrial, 20 para operador de caixa e 20 para repositor em supermercado, entre outras. Para PCD, há uma vaga para auxiliar de limpeza.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 20 oportunidades, por exemplo, cinco para atendente de lanchonete, três para auxiliar de limpeza, três para consultor de vendas, duas para pintor de obras, uma para nutricionista e uma para técnico em nutrição, entre outras.

Para participar dos processos seletivos dos centros públicos é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido dos documentos RG, CPF e carteira de trabalho.

COM SALÁRIO

A Luandre disponibiliza 39 vagas nesta semana. Há chances para gerente de produção, com salário de R$ 15 mil a R$ 16 mil; analista de RH (Recursos Humanos), de R$ 6.000 a R$ 7.000; analista de novos negócios pleno, de R$ 6.000 a R$ 7.000; designer júnior, de R$ 2.000 a R$ 3.000; e consultor de vendas, de R$ 1.000 a R$ 2.000. Interessados devem acessar www.luandre.com.br.