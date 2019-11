Receita antecipa consulta ao sexto lote de restituição

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/11/2019 | 07:08



A Receita Federal antecipou para ontem consulta ao penúltimo lote de restituição do IR (Imposto de Renda) 2019. Normalmente, ela é aberta uma semana antes do pagamento, e estava prevista para segunda-feira. Entretanto, em razão do feriado do dia 15, o Fisco mudou a data. O pagamento do lote será feito no dia 18, na conta bancária indicada pelo contribuinte.

Ao todo, 1,365 milhão de pessoas receberão R$ 2,1 bilhões. O sexto lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Os valores serão corrigidos conforme a Selic do período. Partem de 4,02% para as declarações deste ano e chegam a 112,3% para as de 2008.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita (http://rfb.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146. Caso não tenha sido contemplado, vale acessar o e-CAC, por meio do qual se obtém extrato da declaração para verificar se há inconsistências de dados. Se for o caso, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. O último lote de restituição será pago em 16 de dezembro.