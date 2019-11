Antigo 'Baleia' vai virar centro hospitalar

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



09/11/2019 | 07:06



Com investimento de aproximadamente R$ 70 milhões, o Grupo NotreDame Intermédica anunciou ontem novo centro clínico e hospitalar, com pronto atendimento e 70 consultórios de diversas especialidades em Santo André. O empreendimento vai funcionar no antigo prédio do Extra Ipiranguinha, que encerrou as atividades em 2014. O local, na Avenida Perimetral, é conhecido também por ter abrigado o supermercado Jumbo Eletro, conhecido como ''''''''Baleia''''''''. A previsão é a de que a abertura da primeira etapa seja em março de 2019, com a criação de pelo menos 200 empregos, entre diretos e indiretos.

Em vistoria ao prédio, o prefeito Paulo Serra (PSDB) informou que uma unidade na cidade era um compromisso após a renovação do convênio médico dos servidores, que aconteceu em 2018. Somente em Santo André, o NotreDame possui cerca de 100 mil clientes, sendo que 25 mil são servidores públicos municipais e seus dependentes. Segundo dados do início deste ano, a operadora possuía 280 mil clientes na região.

“Outra questão que é importante ressaltar é a geração de emprego e atividade econômica. Temos uma expectativa de mais de 200 vagas, entre diretas e indiretas, isso nesta primeira fase, ou seja, o número pode crescer”, afirmou ele, destacando que todo o comércio do entorno será aquecido com a movimentação no novo equipamento.

Ainda não há mais informações sobre o início das contratações, porém, Paulo Serra destacou que deve acontecer um diálogo envolvendo o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da cidade. “É claro que tem uma mão de obra, do ponto de vista médico, que tem todas as especificidades para a contratação, mas no que se referir ao setor administrativo e a gente puder colaborar, estaremos disponíveis”, disse.

A previsão é a de que as obras tenham início na próxima semana. Na primeira fase de abertura, em março de 2020, será inaugurado o centro clínico, ou seja, a parte dos consultórios. A unidade vai contar também com serviços de ressonância, tomografia, pequenas cirurgias e procedimentos, fisioterapia e laboratório. O cronograma para chegar até o funcionamento total do centro hospitalar ainda será definido.

Do investimento total, de R$ 70 milhões, cerca de R$ 36 milhões se referem somente à compra do terreno, e outros R$ 34 milhões serão aportados nas obras do complexo.

O prédio localizado na Avenida Perimetral já abrigou um Hipermercado Extra, que funcionou até junho de 2014. Antes, abrigou o Jumbo Eletro, chamado pelos frequentadores de ''''''''Baleia'''''''', por causa do símbolo da rede, e era um dos mais antigos da região, inaugurado na década de 1970.

O prefeito destacou que o grupo também vai assumir a manutenção da passarela Luis Mellito, que permite a travessia da Rua Coronel Alfredo Flaquer, acoplada ao novo equipamento. O espaço passará por revitalização e pintura. “A parceria aqui também tem um formato inédito porque o NotreDame vai adotar a passarela. Ela acaba usando uma parte do seu apoio da área que pertence hoje ao grupo”, disse.

A última inauguração da companhia na região foi o Hospital e Maternidade NotreCare ABC, em março deste ano. Em Santo André, trata-se do primeiro empreendimento da rede. O equipamento foi o terceiro hospital da NotreDame em São Bernardo (além do Hospital e Maternidade Intermédica ABC, no Rudge Ramos, e do Hospital São Bernardo, no Jardim do Mar), que possui 15 centros clínicos próprios distribuídos na região. O investimento anterior não foi divulgado.