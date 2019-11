Laura Neiva revela que não dará carne para filha: - Eu nem considero alimento

08/11/2019 | 19:11



Laura Neiva está quase dando as boas vindas à Maria, sua primeira filha com Chay Suede! A atriz, que está no oitavo mês de gestação, fez uma sessão de perguntas e respostas em seu Instagram Stories, e respondeu dúvidas de seus seguidores sobre a gravidez, e também questões relacionadas à saúde.

Vegetariana, Laura disse que nem pensa em introduzir carne para a filha, no momento em que ela puder comer comidas mais sólidas:

- Carne eu nem considero alimento. Se ela quiser comer quando ela puder, ela pode. Mas não pretendo dar isso pra ela.

A atriz também contou que, após ouvir relatos de mulheres que voltaram a comer carne durante a gravidez, teve medo de que isso pudesse acontecer com ela:

- Tive até pesadelo com isso, mas não senti vontade nenhuma.

Laura também revelou que completará 40 semanas de gestação no dia 30 de dezembro, mas que acredita que Maria virá ao mundo antes disso - e torce para que ela seja sagitariana! Já estamos ansiosos para o nascimento da pequena, né?

A esposa de Chay, que já abriu o jogo sobre sua epilepsia, contou que as crises aumentaram durante a gravidez, e por esse motivo precisou aumentar a dose de seus remédios.