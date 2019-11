Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



10/11/2019 | 07:00



Já se passaram 20 anos desde que Maurício Manieri colocou seu nome na lista de cantores brasileiros que conquistaram o público. Em 1999, ele lançou o disco A Noite Inteira, com singles que marcam sua carreira até hoje, principalmente Bem Querer e Minha Menina. O sucesso o fez ficar reconhecido no mercado musical, realizar turnês, subir ao palco de outros países e representar o Grande ABC sempre que aparece na mídia.

“A motivação para continuar a cantar vem do fato de que ainda me emociono com músicas de outros artistas e é um prazer imenso quando eu acabo emocionando as pessoas com meu trabalho”, explica. “Nesse momento da minha vida, quero levar leveza para o público”, emenda ele, ainda comentando sobre como o universo musical refrigera as complicações vividas pelo mundo.

O artista, natural de São Bernardo, agora prepara apresentação para celebrar seu momento especial. A agenda inicia contagem regressiva para a chegada de show único a ser realizado na terça-feira, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Com valores entre R$ 70 e R$ 260, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou por meio da internet (www.teatrobradesco.com.br). O evento começa às 21h.

A noite terá total cuidado da organização, uma vez que marca a gravação do DVD do show Classics, com o qual o cantor de 49 anos tem viajado o Brasil há cerca de um ano e meio desfilando clássicos mundiais e seus maiores sucessos – que não deixam de perder a alcunha de clássicos do pop nacional depois de duas décadas. “O Classics consegue sintetizar tantas coisas maravilhosas que tive na carreira. É um projeto que tem muito dessa minha memória afetiva com canções que fizeram parte da minha vida.” Entre a seleção internacional, há espaço para interpretações de Easy, de Lionel Ritchie, e Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Pensando em Você e Primavera (regravação de Tim Maia), destaques do setlist de Manieri ao longo dos anos, também marcarão presença.

No palco, contará com a participação de veteranos, casos de Alexandre Pires, Daniel, Gilbert e o cubano Jon Secada – todos românticos. Os novatos do trio Melim, dos singles Ouvi Dizer e Gelo, completam o time. Além da vertente pop, Manieri quer explorar elementos da orquestra que o acompanhará e comandará piano de cauda, uma vez que também é pianista clássico. “Quero fazer desse espetáculo um momento histórico da minha carreira”, diz, ansioso pelo show.