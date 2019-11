Mancini tem 'quebra-cabeça' no meio de campo do Atlético-MG antes do clássico

08/11/2019 | 18:55



O técnico Vagner Mancini só definirá neste sábado a escalação do Atlético-MG para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande dúvida está no meio de campo, pois Elias foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na vitória diante do Goiás.

"Eu tenho opção de jogar com o Luan, como fiz após a saída do Elias (contra o Goiás), junto com o Zé Welison. Tem a opção do Ramón (Martínez) também, que seria uma entrada direta. E a opção do Jair, que seria uma entrada direta também. É lógico que o Jair a gente tem que analisar, mesmo ele já estando liberado da parte médica, em que nível fisicamente está o atleta. Diante disso tudo, a gente vai fazer uma escolha", afirmou o treinador atleticano, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Jair iniciou há alguns dias trabalhos com bola, pois está quase recuperado totalmente de um estiramento muscular na coxa direita. O atleta participou do treino nesta sexta-feira, mas, caso seja liberado para jogar o clássico, não deverá suportar os 90 minutos.

Se o escolhido de Vagner Mancini for Luan, Marquinhos poderá atuar no ataque, mas o jogador sofreu uma pancada na coxa esquerda no treino desta sexta-feira e sua escalação virou dúvida.

"Se a gente for analisar os últimos jogos, a gente teve mudanças na equipe. Então, isso não é de agora. O Elias, infelizmente, acabou sentindo. Fez o exame e deu uma lesão pequena, mas deu. O Marquinhos deu um edema, mas o atleta está inserido ainda dentro da partida. Então, espero sinceramente que ele esteja à disposição. Possivelmente, a gente tem a volta do Jair também", afirmou Vagner Mancini.

Com 39 pontos na 11.ª colocação, o Atlético-MG está apenas seis à frente do Botafogo, primeiro time na zona de rebaixamento. Para alcançar a Copa Libertadores, o time mineiro precisa tirar nove pontos de desvantagem do Corinthians, atual sexto colocado.