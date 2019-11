Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/11/2019 | 07:00



Um grupo de artistas resolveu realizar hoje, em Santo André, um evento atípico. A cantora andreense Giselle Maria, ao lado de Anete Ruyz (piano) e Gabriel Marotti (bateria) apresentam o espetáculo O Feminino nas Canções de Chico Buarque, no Burger La Mafia (Rua das Aroeiras, 504), a partir das 18h. A entrada custa R$ 20.

Enquanto apresentam cancioneiro de Chico, a psicóloga clínica Cilene Marina Fonseca fará a mediação do evento para debater com os presentes o contexto das faixas apresentadas.

A andreense explica que a sugestão do evento é usar as músicas do compositor carioca para traçar viés do feminino, tanto dentro do homem quanto da mulher, mas partindo do ponto psicanalítico.

“No show bate-papo, a psicanalista estará no palco com a gente. Então, de duas em duas músicas, vamos conversar sobre o feminino, passaremos pelas mulheres submissas, as emponderadas, a castração do desejo do outro. O homem que usa muito essa castração do desejo na mulher”, explica a cantora. “Vamos discutir a partir da moderação dela, do ponto que ela começar a tratar.”