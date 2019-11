'Não posso dizer que aprovo esta nomeação', diz Regina Duarte sobre Roberto Alvim

08/11/2019 | 18:19



A nomeação de Roberto Alvim como Secretário Especial da Cultura continua repercutindo na internet. Nesta sexta-feira, 8, foi a vez de Regina Duarte expor sua opinião sobre o assunto, por meio de sua conta oficial no Instagram. No post, ela elogia a decisão do presidente Jair Bolsonaro, em mudar a pasta de ministério, mas também diz não "aprovar" totalmente a escolha do ex-diretor da Funarte para o cargo.

Na publicação, Regina comenta que teria sido procurada por um repórter do jornal Folha de S.Paulo, ainda na quinta, 7, para opinar sobre a decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro em mover a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania (de Osmar Terra), para o Ministério do Turismo (de Marcelo Álvaro).

Na ocasião, a atriz diz ter comentado que viu a atitude "como um olhar atencioso do Presidente para com a nossa Cultura, que se encontrava num Ministério sobrecarregado com muitas Áreas Fim".

Porém, logo em seguida, Regina diz não concordar totalmente a escolha de Alvim, ex-diretor da Funarte, para o novo cargo. "Não posso dizer que aprovo esta nomeação. Quem me conhece sabe que se eu pudesse opinar, teria sugerido outro perfil de pessoa para ocupar cargo de tal responsabilidade. Alguém com mais experiência em gestão pública e mais 'agregadora' da classe artística", finaliza no Instagram.

A nomeação de Alvim ao cargo de Secretário Especial da Cultura foi oficializada na quinta por Bolsonaro. No entanto, sua indicação já era dada como certa desde o começo deste mês. Seu nome ganhou os holofotes já no final de setembro, quando publicou em seu Facebook uma postagem em que chama a atriz Fernanda Montenegro de "sórdida", "intocável" e "mentirosa".