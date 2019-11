Após deixar a Globo, Bruno Gagliasso negocia com HBO e Netflix

08/11/2019 | 18:11



Após já ter finalizado seu contrato com a Globo, Bruno Gagliasso está procurando novos desafios. Para isso, o escritório que gerencia a carreira de Bruno Gagliasso vem recebendo produtores independentes e executivos de streaming como Netflix e Amazon.

Nas conversas, segundo a coluna de Leo Dias, os representantes do ator já adiantaram que não pretendem assinar contratos longos com ninguém. A única coisa que Bruno não quer abrir mão é encontrar personagens mais difíceis e desafiadores para sua carreira.

Os últimos trabalhos de Bruno na TV Globo não teriam acrescentado muito em sua carreira. Segundo o ator, se não houver uma entrega profunda ao personagem, perde-se o prazer pelo trabalho. Ao tomar as novelas como exemplo, com o ritmo alucinante das gravações, raramente é possível o aprofundamento na composição do papel, algo que ele está querendo priorizar.

Sem poder vivenciar esse processo, Bruno teria chegado à conclusão de que precisava mudar e que está na procura da adrenalina que o ofício traz.