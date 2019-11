08/11/2019 | 18:10



Lindos! O casal Isis Valverde e André Resende foi visto nesta sexta-feira, dia 8, em clima descontraído e romântico após malhação conjunta!

Passeando de mãos dadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a atriz estava usando um top cinza e calça legging. Já o look do maridão chama a atenção pelos dizeres estampados na camiseta: Luto, mas não brigo.

Os pombinhos exibiram a boa forma e aparentaram estar bem apaixonados.