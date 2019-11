Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/11/2019 | 07:00



Após ter a fachada revitalizada, a Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo), no Centro de Santo André, recebe hoje, a partir das 11h, exposição que é parte da segunda edição do projeto Rock do Carmo, com trabalhos de fotógrafos e artistas plásticos que fazem parte do Coletivo Rock ABC. A entrada é gratuita.

Participam nomes como Gil Oliveira, Billy Albuquerque, Pri Secco e Rogério Luque, Vagner Medeiros e Viviane Aranha. Entre os cliques há imagens de shows realizados no Grande ABC. O fotógrafo Eduardo Guimarães contribui com cliques feitos em Paranapiacaba ao longo de uma década.

A artista plástica Chrys Clenched recheia o espaço com quadros que fazem parte da série Santo André Pelo Olhar da Cultura Rock. Obras com papel machê, pintura e criação de peças, como oratórios, são o foco da andreense Viviane de Campos.

O espaço recebe também, com visitas até dia 13 de dezembro, a exposição Emia Quase 30, que dá início à programação da segunda mostra artístico-pedagógica andreense. A mostra reúne o resultado de todas as atividades de formação e sensibilização desenvolvidas nos espaços culturais como Escola Municipal de Iniciação Artística Iron Feldman, Escola de Cinema e Vídeo, Escola Livre de Dança, Escola Livre de Teatro e o programa Territórios de Cultura.

MÚSICA

Também hoje, a partir das 11h, na Concha Acústica da Praça do Carmo, em Santo André, em frente à Casa da Palavra, acontece série de shows que é parte do projeto Rock do Carmo.

O evento apresenta ao público as bandas independentes e locais Chaospace, Deak and the Reds, Octopus Head e Atomic Dust. A participação é gratuita.