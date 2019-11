Brasileira e bebê são encontrados mortos na Holanda

08/11/2019 | 17:23



Uma brasileira de 32 anos foi encontrada morta dentro de uma casa na cidade de Diemen, na Holanda, junto com um recém-nascido. Patrícia de Oliveira Santos é de Fortaleza, no Ceará, mas estava na Holanda desde o fim de setembro.

A ideia de Patrícia, segundo a família, era voltar ao Brasil em dezembro. Em Diemen, Patrícia morava com o namorado - cujo o nome a família diz ser "Dennis".

No dia 18 de outubro a família foi informada sobre a morte, mas, desde então, não consegue mais detalhes sobre o que de fato aconteceu com Patrícia.

Além disso, no mesmo período, jornais holandeses relataram a prisão de um homem de 48 anos, identificado como Dennis van E., pela morte de uma mulher e o filho dela na mesma cidade em que Patrícia foi encontrada morta. "Não sei o sobrenome dele, mas acredito ser esse que os jornais estão divulgando", contou a irmã de Patrícia, Fabiana Oliveira dos Santos.

Ainda de acordo com Fabiana, o namorado da irmã vinha com regularidade para o Brasil. "Ele estavam juntos há 3 anos. Quando ele estava no Brasil, ficava cerca de 3 meses em casa. Sempre foi muito educado com minha mãe e com todos em casa", relatou.

Em uma dessas visitas, Patrícia, que tem dois filhos de outro relacionamento, engravidou. "Ele mandou uma passagem para ela - que decidiu passar um período na Holanda com ele."

Fabiana, a irmã, contou que no início o contato com a irmã era quase que diário - e que tudo parecia bem. "Mas as coisas foram mudando. Ela chegou a dizer que ele estava muito ciumento, mas não relatou agressões. Acho que ele não queria mais o bebê", disse. O namorado teria inclusive sugerido um aborto.

Patrícia teria avisado a irmã que não poderia mais falar todos os dias com eles - pois o namorado não gostava que ela ficasse "de conversa com os outros".

Apenas no dia 18 de outubro, ela foi informada da morte da irmã - e que o corpo dela havia sido encontrado ao lado de um bebê - ainda não se sabe se o bebê encontrado é o filho de Patrícia. A família busca mais informações e aguarda o traslado do corpo.

O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando o caso.