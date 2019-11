Príncipe Harry já estaria pensando em aumentar a família!

08/11/2019 | 17:11



Será que o bebê número dois está à caminho? Príncipe Harry e Meghan Markle participaram de um evento junto à famílias de militares britânicos na última quarta-feira, dia 6, e o Duque de Sussex teria dado dicas de que está pensando em aumentar a família!

Durante o evento, além de Meghan ter revelado que o filho, Archie Harrison, já tem dois dentinhos de leite, Harry também pareceu bem interessado em saber mais sobre como é o dia-a-dia de um lar com várias crianças, de acordo com a revista People.

- Harry estava bem interessado em como as coisas eram com o segundo filho, porque nós temos filhos mais velhos, disse Susie Stringfellow, uma das mulheres presentes no local. Nós o estávamos encorajando a ter um segundo bebê.

As pessoas que acompanharam o evento também contaram que tiveram uma conexão com os pais de primeira viagem, já que graças aos eventos da vida real, eles também temem ter pouco tempo de ver Archie crescer. Harry, inclusive, parabenizou as famílias dos militares:

- É inacreditavelmente difícil. Eu tenho muito respeito e admiração por qualquer um que precise lidar com isso. Não posso imaginar como deve ser perder tantas coisas enquanto eles mudam tão rápido.

Ele, inclusive, é um verdadeiro príncipe da vida real! O duque participou, nesta sexta-feira, dia 8, de um evento de conscientização ao HIV junto com o jogador de rugby Gareth Thomas, que recentemente abriu o jogo sobre como é viver com a doença. Harry fez, inclusive, um teste da doença. Em entrevista à People, o jogador disse:

- [Harry] conhece o estigma que existe por aí, ele sabe sobre o medo das pessoas de não quererem se testar porque eles tem muito medo do que não sabem, e ele entende a falta de educação que existe. Então se levantar e fazer o teste ele mesmo é um sinal real de braveza, um sinal real de alguém que não quer apenas se comunicar com algumas pessoas, ele quer se comunicar com todos.

Ao final da visita, Harry ainda ganhou uma camiseta para Archie. Que fofo!