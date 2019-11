Sharon Stone recria cena polêmica do filme Instinto Selvagem e público vai à loucura

08/11/2019 | 17:11



Sharon Stone foi a atriz escolhida para receber o prêmio Mulher do Ano de 2019, da revista GQ alemã. Sharon teve sua grande ascensão após estrelar Instinto Selvagem, em 1992, atuando ao lado de Michael Douglas, e o filme marcou sua vida profissional por uma cena específica, bem polêmica.

Para quem não lembra da cena, ela acontece em um interrogatório onde a personagem interpretada pela atriz, Catherine Tramell, está usando um vestido curto e sem underwear. E, a polêmica acontece quando ela cruza as pernas em frente dos policiais.

Apesar de toda a controversa, a cena se tornou icônica e serviu para a guinada da atriz em Hollywood. Agora, no palco do GQ Men of the Year Awards de 2019, ela recriou a cena em frente ao público ? que foi à loucura ? ao receber o prêmio de Mulher do Ano.

No discurso feito pela artista, Sharon, de 61 anos de idade, declarou como o filme e a cena mudaram sua vida:

- Há alguns anos, eu estava sentada em um palco e meu diretor disse: Você pode me dar sua calcinha porque estamos vendo ela em cena e você não deveria estar de calcinha, mas não vamos ver nada. Eu disse: Com certeza. Eu não sabia que esse momento mudaria minha vida, falou.

Muito emocionada, disse:

- Nós temos todo o direto de sermos poderosas em todas e quaisquer formas de sexualidade que decidimos ter. E ninguém pode tirar isso de você, contou.