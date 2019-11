Kanye West lança clipe e faz desabafo sobre relação familiares: Me levou 42 anos para perceber que meu pai é meu melhor amigo

08/11/2019 | 17:10



Kanye West lançou na tarde desta sexta-feira, dia 8, o clipe da música Follow God! A canção faz parte do 11º álbum de estúdio do rapper, Jesus Is King, que tem uma pegada gospel. No final do vídeo, Kanye faz um desabafo sobre relações familiares:

Meu pai veio me visitar em uma das nossas fazendas em Cody, Wyoming. Ele falou de seu amor por pesca, e como ele iria vir aqui no Verão. Me levou 42 anos para perceber que meu pai é meu melhor amigo. Ele me perguntou Quantos acres tem isso? Eu disse para ele que quatro mil. Ele me respondeu com essas três palavras: Um homem negro?

Mas se estamos falando de Kanye West, temos que citar alguma declaração surpreendente, né? E durante um evento, segundo informações do site norte-americano People, o rapper afirmou que se candidatará à presidência dos Estados Unidos em 2024:

- Quando eu me candidatar para presidente em 2024... Espera, do que vocês estão rindo?, disse o cantor, que foi surpreendido pelo riso da plateia.

O rapper alegou que criaria muitos empregos caso se tornasse presidente. Uma pauta até que válida, né? Mas será que isso é verdade?