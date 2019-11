Do dgabc.com.br



08/11/2019 | 17:11



Áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera manterão o tempo instável no Grande ABC neste fim de semana. O sábado será com bastante nebulosidade e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista de 19°C e máxima de 26°C.